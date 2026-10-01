Путин: РФ развивает свои ядерные силы, которые на 98% современные

Путин заявил, что РФ развивает свои ядерные силы, которые на 98% современные Путин: РФ развивает свои ядерные силы, которые на 98% современные

Москва1 окт Вести.Россия развивает собственные ядерные силы, которые на 98% являются современными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, такого уровня современности нет ни у одной ядерной державы.

Мы развиваем свои ядерные силы, у нас ракетные войска стратегического назначения, я уже говорил об этом, чуть ли не на 98% с лишним процентов являются современными сказал Путин

Ранее Путин заявил, что в случае прямой агрессии со стороны объединенных сил Запада Россия будет вынуждена задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств, включая уникальные конкурентные преимущества.