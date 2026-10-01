Москва1 октВести.Россия развивает собственные ядерные силы, которые на 98% являются современными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, такого уровня современности нет ни у одной ядерной державы.
Мы развиваем свои ядерные силы, у нас ракетные войска стратегического назначения, я уже говорил об этом, чуть ли не на 98% с лишним процентов являются современнымисказал Путин
Ранее Путин заявил, что в случае прямой агрессии со стороны объединенных сил Запада Россия будет вынуждена задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств, включая уникальные конкурентные преимущества.