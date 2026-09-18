Москва18 сенВести.Благодаря ядерной триаде России гарантируется суверенитет страны и баланс сил в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
По его словам, обновленная госпрограмма вооружений выделяет ядерную триаду в числе приоритетов.
Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в миресказал Путин
Ранее президент отмечал, что РФ последовательно модернизирует ядерную триаду. По его словам, Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений.