Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что укрепление ядерной триады является одним из приоритетов новой государственной программы вооружений.

Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире сказал президент

Глава государства подчеркнул, что "вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться" такими показателями, которые имеются у российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН) - "92 процента современных вооружений".

Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения отметил Путин

Российский лидер добавил, что особое внимание будет уделено "развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения".

Путин также сообщил, что обновленная государственная программа вооружений сформирована с учетом изменений в мире, опыта СВО, а также развития военных технологий.