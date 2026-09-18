Москва18 сенВести.Россия уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке вооружений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в канун Дня оружейника.
По словам главы государства, портфель экспортных заказов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) растет и на текущий момент превысил 70 млрд долларов.
Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооруженийподчеркнул Путин
Российский лидер отметил труд российских оружейников и поблагодарил их за работу.
Ранее Путин сообщал, что в российском ОПК работают более 3,5 миллиона человек.