Путин: российский ОПК включает в себя более 5 тысяч организаций

Путин: более 3,5 млн человек работают в российском ОПК Путин: российский ОПК включает в себя более 5 тысяч организаций

Москва18 сен Вести.Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ включает в себя более 5 тысяч организаций, в которых работает свыше 3,5 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в канун Дня оружейника.

Оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5 тысяч организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. В них работает свыше трех с половиной миллионов человек сказал глава государства

Ранее российский президент заявил, что в стране более 1,6 млн домов получили доступ к газу.