Москва18 сенВести.Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ включает в себя более 5 тысяч организаций, в которых работает свыше 3,5 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в канун Дня оружейника.
Оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5 тысяч организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. В них работает свыше трех с половиной миллионов человексказал глава государства
Ранее российский президент заявил, что в стране более 1,6 млн домов получили доступ к газу.