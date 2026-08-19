Путин: нужно заранее готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО

Путин: к будущему трудоустройству бойцов СВО нужно готовиться заранее Путин: нужно заранее готовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО

Москва19 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что нужно заранее готовиться к будущему трудоустройству бойцов спецоперации.

Путин отметил, что после окончания СВО возникнет вопрос возвращения бойцов с линии боевого соприкосновения.

Много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться сказал президент

Ранее Путин называл бойцов СВО подлинной элитой России и отмечал, что нужно делать все, чтобы участники спецоперации ни в чем не нуждались.