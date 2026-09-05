Путин: Москва, как и вся РФ, сегодня мобилизовала все силы для защиты Отечества

Путин: десятки тысяч москвичей сражаются в зоне СВО Путин: Москва, как и вся РФ, сегодня мобилизовала все силы для защиты Отечества

Москва5 сен Вести.Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции (СВО), проявляя доблесть, отвагу и героизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления в концертном зале "Зарядье" по случаю Дня города Москвы.

По словам главы государства, сегодня Москва вместе со всей Россией мобилизовала свои силы для защиты Отечества.

Сегодня столица вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела. Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения, идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм заявил Путин

Президент также отметил вклад столичных больниц в лечение и реабилитацию раненых бойцов и командиров. Медицинские бригады из Москвы вместе со специалистами из других регионов помогают в Донбассе и Новороссии.

Кроме того, более 450 оборонных заводов, высокотехнологичных предприятий и компаний Москвы, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии.

Путин приехал в концертный зал "Зарядье" в День города и поздравил москвичей и всех россиян с праздником.