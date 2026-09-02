Путин: воины-гвардейцы на СВО отважно действуют на самых трудных участках

Путин отметил роль воинов-гвардейцев в боевых действиях в зоне СВО Путин: воины-гвардейцы на СВО отважно действуют на самых трудных участках

Москва2 сен Вести.Воины-гвардейцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) действуют на самых трудных участках фронта и показывают беспримерное мужество, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем российской гвардии.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что "ратные традиции российского воинства передаются из поколения в поколение".

И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-гвардейцы действуют на самых трудных, опасных участках фронта, освобождают наши исторические земли, демонстрируют беспримерное мужество, отвагу и доблесть заявил Путин

Глава государства также пожелал солдатам с гордостью носить на груди знак "Гвардия" и успехов в службе.