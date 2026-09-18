Москва18 сенВести.Портфель экспортных заказов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превысил 70 млрд долларов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в канун Дня оружейника.
По словам Путина, ОПК направляет оружие и технику не только на фронт, в полном объеме закрываются все потребности Вооруженных сил и всех силовых ведомств.
Как сказал российский лидер, портфель экспортных заказов растет.
На сегодняшний день он превысил 70 млрд долларов. Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооруженийсказал Путин
Он поблагодарил российских оружейников за их работу.
Ранее глава государства также заявил, в частности, что ОПК РФ включает в себя более 5 тысяч организаций.