Кобяков заявил о превосходстве ОПК России над всеми странами НАТО Кобяков: ОПК России превосходит все страны НАТО по эффективности

Москва25 авг Вести.Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России превосходит все страны НАТО по эффективности, заявил агентству ТАСС советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Он отметил, что российской военной экономике удалось быстро перейти на выпуск продукции для нужд СВО благодаря принятым ранее своевременным решениям.

И сейчас по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и превосходит даже суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса сказал Кобяков

Ранее Кобяков назвал установление санкций против России и попытки отгородиться от нее "железным занавесом" перманентным процессом для Запада.