Москва25 авг Вести.Российское оружие проверяется в реальных боевых условиях и оперативно совершенствуется с учетом полученного опыта, заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

По словам военного политолога, которые приводит NEWS.ru, представители оборонных предприятий поддерживают постоянную связь с военнослужащими и анализируют работу вооружений непосредственно в зоне боевых действий. Это позволяет оперативно вносить изменения в технику и боеприпасы.

Представители оборонных заводов держат непрерывную связь с военными и нередко сами находятся в зоне боевых действий, чтобы понять, как действует их оружие или боеприпасы и что необходимо улучшить. Поэтому и оружие, и боекомплект совершенствуются непрерывно заявил Перенджиев

В качестве примера эксперт привел развитие комплекса "Панцирь". Перенджиев также отметил, что российский военно-промышленный комплекс на протяжении десятилетий получает опыт в различных вооруженных конфликтах, который, по его мнению, способствует повышению надежности отечественных вооружений.