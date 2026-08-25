Москва25 авг Вести.Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в настоящий момент является самой совершенной системой противовоздушной обороны в мире. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с NEWS.ru он отметил одну из ключевых особенностей "Панциря", которая заключается в сочетании пушечного и ракетного вооружения.

Их [западные] комплексы ПВО намного-намного проще. Наш на сегодня – лучший в мире... Новейший "Панцирь-СМД" вооружен гиперзвуковыми ракетами и способен сбивать не только дроны, но и баллистические ракеты, включая американские ATACMS и украинские "Фламинго" и "Точка-У" сказал Кнутов

Ранее российский военнослужащий с позывным Бах рассказал, что украинские войска не жалеют средств для поражения "Панциря", поскольку он способен справиться с любой целью.