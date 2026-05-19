Москва19 мая Вести.Эффективность российского подразделений беспилотных войск "Рубикон" отметили в отчете для Конгресса США. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В отчете сказано, что "Рубикон" является лучшим подразделением среди частей БПЛА в России, добавил Кнутов.

Есть отчет Пентагона, который сейчас опубликован, причем этот отчет подготовлен для Конгресса Соединенных Штатов Америки. И там прямо сказано, что подразделение "Рубикон" является лучшим среди частей беспилотных систем Российской Федерации, отличается высокой выучкой, мастерством. Если опыт "Рубикона" будет тиражирован на все войска беспилотных систем, то вероятность того, что Украина в ближайшее время начнет терпеть ощутимое поражение, очень велика сказал он

Кнутов отметил, что эффективность "Рубикона" связана с используемой им тактикой.

Они используют два дрона. Первый дрон – это дрон, который дежурит в воздухе, а второй дрон-ждун. Первый дрон наносит удар по цели. Соответственно, цель оказывается поврежденной либо выведенной из строя. На подмогу едет вторая машина, и тут поднимается дрон-ждун, который выводит из строя вот тех, которые пытаются заняться эвакуацией первого транспортного средства рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что расчеты ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" с помощью FPV-дронов перехватили более двух тысяч украинских БПЛА.