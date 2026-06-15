Москва15 июн Вести.Тактика "фланговый охват", которую применяют Вооруженные силы РФ, себя оправдывает. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, профессор Дипломатической Академии МИД России, автор Telegram-канала "Артамонов: оборона России" Александр Артамонов.

По его словам, российская армия уже на протяжении четырех лет продвигается вперед, освобождая населенные пункты.

Потому что работают как раз штурмовые группы. И в Константиновке это видно особо. Потому что я бы отметил с военной точки зрения, что, во-первых, мы наблюдаем уже большую тактику "фланговый охват". После Артемовска – бывшего Бахмута – у нас прекратились лобовые сражения. Мы пытаемся перерезать коммуникацию на эти неврологические точки, вклиниться туда, охватить противника. И далее, естественно… [бьем] по позициям противника при помощи авиации, дальнобойной артиллерии, дронов и так далее, после этого в бой идут малые штурмовые группы. И эта тактика себя оправдывает