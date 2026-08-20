Москва20 авг Вести.Россия на всех этапах своего исторического развития сталкивалась с попытками отрезать ее от передовых мировых технологий, а санкции и "железный занавес" является перманентным процессом для стран Запада. Об этом в разговоре с ТАСС заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в преддверии ВЭФ.

Россия на протяжении всей своей истории никогда не закрывалась от мира. Ее постоянно пытались отрезать от технологий и передового мирового опыта - это было. Более того, санкции, рестрикции, эмбарго, блокировка России, "железный занавес" - это перманентный процесс для Запада… Редко, обычно после войн, когда страх, а значит и уважение к нам, возвращалось к "партнерам", наступал некий период бизнес-конвергенции сказал Кобяков

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новый, 22-й пакет антироссийских санкций, однако делает это осторожно. По словам корреспондента ИС "Вести Аси Емельяновой, новых крупных секторальных ограничений в этот пакет пока включать не собираются, чтобы не наступить на старые грабли права вето, которое в последнее время страны используют.