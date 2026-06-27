МИД РФ: Запад не планирует снимать санкции с РФ в долгосрочной перспективе

Запад не планирует отказываться от санкций против РФ в долгосрочной перспективе МИД РФ: Запад не планирует снимать санкции с РФ в долгосрочной перспективе

Москва27 июн Вести.Западные страны не планируют снимать санкции с России ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Поскольку не Москва вводила санкции, значит, и не ей заводить разговор о том, когда и как их снимать, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Но анализ процессов, происходящих в международных отношениях, во внешнеполитической сфере, все же показывает, что ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто на Западе не собирается отказываться от санкционной политики рассказал Трофимов

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ не дали ожидаемого эффекта.

Кроме того, по словам специального представителя Европейского союза по санкциям Дэвида О'Салливана, с точки зрения международного права экономические санкции против России не имеют обязательной юридической силы, а их моральная сила держится на поддержке партнеров.