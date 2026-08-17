Кобяков заявил, что Россия может полноценно вернуться на Олимпийские игры Советник президента Кобяков: РФ может полноценно вернуться на Олимпиаду

Москва17 авг Вести.Россия может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх, заявил ТАСС накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, советник президента России Антон Кобяков.

Мы, разумеется, полноценно вернемся на Олимпиаду. Болельщикам же и стране важно, чтобы спортсмены помнили, что это не только "главные старты их жизни", но прежде всего - возможность достойно представлять Родину сказал он

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сборная уже готовится к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анжелесе и получила возможность квалифицироваться.