Медведев призвал государство и бизнес готовиться к изменениям в ВПК

Медведев: государству и бизнесу следует готовиться к изменениям в ОПК Медведев призвал государство и бизнес готовиться к изменениям в ВПК

Москва13 авг Вести.Российским властям и предпринимательскому сообществу необходимо подготовиться к предстоящим изменениям в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Высокий спрос на продукцию военно-промышленного комплекса (ВПК) обеспечивает динамичное развитие экономики. Но в обозримой перспективе структура и условия работы этой отрасли неизбежно изменятся и потребуют проведения глубокой модернизации, отметил Медведев.

Это не означает, что мы что-то остановим, но, все равно, изменения будут приводит ТАСС слова Медведева

В России одновременно запущены крупные долгосрочные программы в космической, атомной и транспортной областях, подчеркнул политик.

Медведев заявлял ранее, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение на только на поле боя, но и в экономике.