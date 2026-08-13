Москва13 авгВести.Российским властям и предпринимательскому сообществу необходимо подготовиться к предстоящим изменениям в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
Высокий спрос на продукцию военно-промышленного комплекса (ВПК) обеспечивает динамичное развитие экономики. Но в обозримой перспективе структура и условия работы этой отрасли неизбежно изменятся и потребуют проведения глубокой модернизации, отметил Медведев.
Это не означает, что мы что-то остановим, но, все равно, изменения будутприводит ТАСС слова Медведева
В России одновременно запущены крупные долгосрочные программы в космической, атомной и транспортной областях, подчеркнул политик.
Медведев заявлял ранее, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение на только на поле боя, но и в экономике.