Москва7 авг Вести.Развитие технологий привело к необходимости переосмыслить всю систему противоракетной и противовоздушной обороны. Такое мнение выразил военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Поддубный подчеркнул, что процесс переосмысления уже идет.

Развитие технологий привело нас к необходимости переосмыслить вообще всю систему противоракетной, противовоздушной обороны. И процесс этот идет, а идет он в первую очередь организационно, потому что появляется огромное количество новых эшелонов, которые жизненно необходимы, которые работают на тех высотах, где не предусмотрена работа зенитно-ракетных систем серьезных, формируются мобильные огневые группы. Причем сейчас мы только ищем те правильные формы, которые позволят обеспечит, если не стопроцентную безопасность, то сильно снизить возможности противника наносить удары по нашим объектам сказал военкор

По словам Поддубного, также идет дискуссия о том, насколько на крупных промышленных предприятиях нужны свои МОГи и кому они должны подчиняться.

Чем быстрее мы этот процесс осмысления пройдем, тем, конечно, будет лучше. Зависит от расторопности тех государственных структур, которые в нем задействованы. Зависит от того, насколько быстро гражданские и военные найдут правильные каналы взаимодействия. Сейчас часто при наличии сил и средств действительно не хватает горизонтального взаимодействия в этом вопросе. И нам нужна бесшовная информационная система, которая позволит при беспилотных атаках передавать информацию от эшелона к эшелону. Потому что такой системы управления у нас раньше не было, да и ни у кого не было. И чем быстрее мы эту систему управления сформируем, отладим и насытим эшелонами, собственно говоря, все регионы, тем будет безопаснее и спокойнее отметил Поддубный

Ранее президент России Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в Минобороны и армии.