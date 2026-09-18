Путин: более 1,6 млн домов в РФ получили доступ к газу благодаря газификации

Путин заверил, что в России более 1,6 млн домов получили доступ к газу Путин: более 1,6 млн домов в РФ получили доступ к газу благодаря газификации

Москва18 сен Вести.Благодаря программе социальной газификации возможность доступа к газоснабжению получили более 1,6 миллиона российских домовладений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, "Газпром" без привлечения средств граждан начал подводить газовую инфраструктуру к границам земельных участков​​​.

На 1 сентября текущего года возможность доступа к такой инфраструктуре получили 1 620 000 домовладельцев сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что из них более 1,2 миллиона уже подключены к сетевому газу.

8 августа первый заместитель директора предприятия "Луганскгаз" - филиала ООО "Черноморнефтегаз" Александр Коростылев заявил, что в Луганской Народной Республике в рамках программы догазификации региона с начала года подключили к природному газу почти 700 частных домовладений.