Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение домов к газу

Путин поручил не допускать накручивания цен на подключение домовладений к газу Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение домов к газу

Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин потребовал не допускать накручивания цен на газовое оборудование и подключение домовладений к газу. Об этом глава государства заявил во время открытия объектов социальной газификации.

В этом мероприятии российский лидер участвовал по видеосвязи. Он обратил внимание на то, что стоимость газового оборудования для дома "достаточно все-таки высока".

Здесь нельзя допускать чрезмерного, необоснованного роста цен заявил Путин

Кроме того, по мнению главы государства, услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, не пользующихся субсидиями.

Путин также отметил позитивные результаты программы социальной газификации. По словам главы государства, благодаря этой программе возможность доступа к газоснабжению получили свыше 1,6 миллиона домовладений в России.