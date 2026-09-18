Путин заверил, что ЕР держит на контроле программу соцгазификации Путин: "Единая Россия" держит на контроле программу соцгазификации

Москва18 сен Вести."Единая Россия" держит на контроле программу социальной газификации, которая уже охватила более 1,6 млн домовладений. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, полученный анализ подключения домохозяйств и пожелания людей позволили расширять инициативу, которая уже затронула учебные учреждения, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты.

С самого начала социальной газификации "Единая Россия", ее представители на местах держали на контроле выполнение этой программы сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что сейчас уже работают льготы для 13 категорий, в число которых входят участники спецоперации, многодетные семьи, инвалиды первой группы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и другие.

Ранее Владимир Путин призвал правительство РФ распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры.