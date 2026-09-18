Москва18 сенВести."Единая Россия" держит на контроле программу социальной газификации, которая уже охватила более 1,6 млн домовладений. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, полученный анализ подключения домохозяйств и пожелания людей позволили расширять инициативу, которая уже затронула учебные учреждения, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты.
С самого начала социальной газификации "Единая Россия", ее представители на местах держали на контроле выполнение этой программысказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что сейчас уже работают льготы для 13 категорий, в число которых входят участники спецоперации, многодетные семьи, инвалиды первой группы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и другие.
Ранее Владимир Путин призвал правительство РФ распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры.