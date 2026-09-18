Путин предложил пенсионеру сделать подарок жене на сэкономленные на ЖКХ деньги

Путин дал совет россиянину, куда потратить сэкономленные благодаря на ЖКХ деньги Путин предложил пенсионеру сделать подарок жене на сэкономленные на ЖКХ деньги

Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин посоветовал пенсионеру из Ульяновской области потратить деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, на подарок жене. Российский лидер отметил, что и сам готов присоединиться.

Путин 18 сентября поучаствовал в открытии ряда объектов в рамках программы социальной газификации. В церемонии также приняла участие пара пенсионеров из Ульяновской области. Супруги отметили в 2026 году золотую свадьбу.

Мужа Виктор Фомин сообщил, что проведение газа в их село помогло сэкономить семейному бюджету порядка 170 тысяч рублей.

Вы сказали, что с газификацией меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ - на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок [жене]. Я готов присоединиться к этому тоже сказал Путин

Также глава государства поздравил пенсионеров с золотой свадьбой.

Путин также сообщил, что благодаря программе социальной газификации возможность доступа к газоснабжению получили свыше 1,6 миллиона домовладений в России.