Москва18 сенВести.Президент России Владимир Путин посоветовал пенсионеру из Ульяновской области потратить деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, на подарок жене. Российский лидер отметил, что и сам готов присоединиться.
Путин 18 сентября поучаствовал в открытии ряда объектов в рамках программы социальной газификации. В церемонии также приняла участие пара пенсионеров из Ульяновской области. Супруги отметили в 2026 году золотую свадьбу.
Мужа Виктор Фомин сообщил, что проведение газа в их село помогло сэкономить семейному бюджету порядка 170 тысяч рублей.
Вы сказали, что с газификацией меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ - на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок [жене]. Я готов присоединиться к этому тожесказал Путин
Также глава государства поздравил пенсионеров с золотой свадьбой.
Путин также сообщил, что благодаря программе социальной газификации возможность доступа к газоснабжению получили свыше 1,6 миллиона домовладений в России.