Москва18 сенВести.Правительство РФ должно распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, соответствующая работа уже началась - одним из открытых объектов стал дом культуры в Чувашии.
Прошу правительство РФ расширить эту программу (социальной газификации. – Прим. ред.) и включить в нее также и сельские дома культурысказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что программой уже охвачены больницы, поликлиники, медицинские учреждения, а также школы, в том числе в небольших населенных пунктах.
Ранее Путин заявил, что, благодаря программе социальной газификации, возможность доступа к газоснабжению получили более 1,6 миллиона российских домовладений.