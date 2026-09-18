Путин призвал расширить программу соцгазификации на сельские дома культуры Путин: необходимо расширить программу соцгазификации на сельские дома культуры

Москва18 сен Вести.Правительство РФ должно распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, соответствующая работа уже началась - одним из открытых объектов стал дом культуры в Чувашии.

Прошу правительство РФ расширить эту программу (социальной газификации. – Прим. ред.) и включить в нее также и сельские дома культуры сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что программой уже охвачены больницы, поликлиники, медицинские учреждения, а также школы, в том числе в небольших населенных пунктах.

Ранее Путин заявил, что, благодаря программе социальной газификации, возможность доступа к газоснабжению получили более 1,6 миллиона российских домовладений.