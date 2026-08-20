Путин сообщил о увеличении атомных генерирующих мощностей в России на 30 ГВт

Путин: в России планируется ввести около 30 ГВт атомных генерирующих мощностей Путин сообщил о увеличении атомных генерирующих мощностей в России на 30 ГВт

Москва20 авг Вести.В России планируется ввод еще около 30 гигаватт (ГВт) атомных генерирующих мощностей, в них входят также малые атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики страны.

По словам главы государства, в настоящий момент на долю АЭС приходится примерно 20% от всей энергосистемы страны.

Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России, на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт атомных генерирующих отраслей, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации сказал Путин

Также президент поручил работать над укреплением ресурсной базы ядерного топлива в России.