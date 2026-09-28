Путин: РФ больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом

Россия — мировой лидер по строительству атомных блоков за рубежом, заявил Путин Путин: РФ больше всех в мире строит атомных блоков за рубежом

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым отметил, что Россия занимает первое место в мире по строительству атомных блоков за рубежом, применяя при этом новейшие технологии.

Росатом — безусловно, один из самых крупных мировых холдингов, который работает в режиме полного цикла — и в сфере обеспечения безопасности страны, и в сфере мирного атома. Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях сказал глава государства

Также Путин во время встречи с Лихачевым отметил перспективы Росатома.