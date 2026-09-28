Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым отметил, что Россия занимает первое место в мире по строительству атомных блоков за рубежом, применяя при этом новейшие технологии.
Росатом — безусловно, один из самых крупных мировых холдингов, который работает в режиме полного цикла — и в сфере обеспечения безопасности страны, и в сфере мирного атома. Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологияхсказал глава государства
Также Путин во время встречи с Лихачевым отметил перспективы Росатома.