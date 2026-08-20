Путин: РФ единственная имеет компетенции по всей цепочке ядерной энергетики Путин: Россия единственная имеет компетенции по всей цепочке ядерной энергетики

Москва20 авг Вести.Россия является единственной в мире страной, обладающей компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

По словам главы российского государства, на сегодняшний день атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных специалистов вызывает гордость у России.

Россия – единственная, наверное, страна в мире, [которая] обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций сказал Путин

Российский лидер добавил, что данные конкурентные преимущества позволяют стране занимать лидерские позиции на рынке сооружения атомных электростанций за границей.

Путин уточнил, что экспортный портфель Росатома включает 28 энергоблоков в разных странах.

На этом совещании президент также, в частности, призвал работать над укреплением ресурсной базы ядерного топлива.

В четверг, 20 августа, отмечается 81 год со дня создания отечественной атомной отрасли.