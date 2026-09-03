Москва3 сен Вести.Россия - единственная в мире страна, которая развивает малую атомную энергетику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что перед Россией стоит много задач в области энергетики. По его словам, нужно развивать новые виды генерации, в том числе гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику.

Вот на севере у нас появилась первая плавучая малой мощности атомная электростанция. Мы сейчас уже занимаемся строительством дополнительных электростанций на такой малой мощности. Кстати, единственная страна в мире, по-моему, до сих пор Россия, которая не просто говорит о необходимости и возможности развития малой атомной энергетики, но делает это. Ведь кроме нас никто не делает добавил он

Российский лидер рассказал, что возможным клиентам и партнерам РФ предлагаются самые различные варианты.

Выступая на пленарном заседании, Путин также, в частности, оценил уровень рождаемости в России.