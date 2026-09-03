Москва3 сен Вести.Текущий уровень рождаемости в России является недостаточным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам главы государства, в постиндустриальном мире "везде происходит одно и то же".

Нам, конечно, недостаточно уровня рождаемости, который мы сейчас имеем, но если говорить о регионе, где мы находимся, ну, мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7. Понимаете? сказал Путин

По его данным, этот показатель более чем в два раза ниже, чем в России.

В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому заявил президент

Путин добавил, что нужно сделать так, чтобы по России в целом уровень рождаемости был "как минимум как на Дальнем Востоке", а "на Дальнем Востоке - еще выше". Российский лидер уточнил, что на это нацелена программа поддержки детства, семьи.

Кроме того, во время пленарного заседания Путин, в частности, призвал не допускать "закручивания гаек" для бизнеса.