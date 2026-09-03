Путин о дефиците бюджета: нужно не экономить, а рационально расходовать Путин заявил, что необходимо рационально расходовать средства бюджета

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин указал на необходимость рационально расходовать средства бюджета, расставлять приоритеты. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты сказал Путин

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В четверг, 3 сентября, Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ.

Во время своего выступления Путин отметил, что российские образовательные учреждения с 1 октября смогут приобретать товары напрямую через маркетплейсы. Глава государство пояснил, что с этой даты вступит в силу новый федеральный закон, который позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах.