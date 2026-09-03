09:51 03 сентября 2026 Татьяна Рутковская Экономика

Путин: кабмин и ЦБ в экономической политике проходят "между Сциллой и Харибдой" Путин: кабмин и ЦБ в экономической политике проходят "между Сциллой и Харибдой"