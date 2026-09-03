09:51 03 сентября 2026 10:08 03.09.2026Татьяна РутковскаяЭкономикаПутин: кабмин и ЦБ в экономической политике проходят "между Сциллой и Харибдой"Путин: кабмин и ЦБ в экономической политике проходят "между Сциллой и Харибдой"Следите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква3 сенВести.Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Читайте такжеПутин о дефиците бюджета: нужно не экономить, а рационально расходовать09:45 Путин: задача по снижению инфляции в РФ выполняется09:43 Путин: навигация по Севморпути должна стать круглогодичной09:26 Путин: за 11 лет в дальневосточные регионы РФ привлечено ₽25 трлн вложений09:01 Путин призвал Россию пройти между Сциллой и Харибдой19:16 10 авгПутин: мир переживает крупнейшую трансформацию за последние десятилетия17:14 5 июнПутин: движение вперед и вверх в экономике РФ будет обеспечено16:57 5 июнПутин рассказал, как Россия реагирует на глобальные перемены в мире16:32 5 июнЭкономикаВосточный экономический форум – 2026 / ВЭФВладимир Путин03.09.2026