Путин: Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 трлн рублей вложений

Путин: за 11 лет в дальневосточные регионы РФ привлечено ₽25 трлн вложений Путин: Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 трлн рублей вложений

Москва3 сен Вести.Дальневосточные регионы привлекли около 25 триллионов рублей капитальных вложений за 11 лет. Такую цифру озвучил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений сказал Путин

Кроме того, ВВП Дальнего Востока за этот период увеличился более чем втрое, добавил российский лидер, отметив, что это очень хороший темп.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В четверг, 3 сентября, Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ.