Путин: единый режим преференций на Дальнем Востоке заработает с 2027 года

Путин анонсировал введение единого режима преференций на Дальнем Востоке Путин: единый режим преференций на Дальнем Востоке заработает с 2027 года

Москва3 сен Вести.Единый режим преференций на Дальнем Востоке начнет действовать с 2027 года. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Президент сообщил, что запускается "беспрецедентная по масштабам" и по охвату система поддержки бизнес-сферы.

Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим заявил российский лидер

По словам Путина, идея преференциального режима состоит в том, чтобы инструменты поддержки не относились к определенной особой зоне или территории опережающего развития, а были тонко эффективно настроены на виды деятельности по всему региону. Президент пояснил, что это означает появление "меню льгот" для инвестпроекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики.

Глава государства также уточнил, что российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на период до 2036 года.

Восточный экономический форум в 2026 году проходит с 1 по 4 сентября. Главная тема форума: "Дальний Восток - развитие во благо людей". Пленарное заседание началось утром 3 сентября.