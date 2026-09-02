Путин: кабмин завершил подготовку Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 г.

Путин сообщил о завершении подготовки Стратегии развития Дальнего Востока Путин: кабмин завершил подготовку Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 г.

Москва2 сен Вести.Правительство России на днях завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО), сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития округа.

Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанной до 2036 года сказал он

Путин напомнил, что Стратегия развития арктической зоны и механизмы ее реализации обсуждалась на недавнем совещании с членами Совета безопасности РФ.

Два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральном органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов указал президент

Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Президент провел совещание по развитию ДВФО и Арктики и предложил обсудить переход от локальных мер поддержки, действующих на отдельных территориях, к единому преференциальному режиму на всем пространстве регионов.