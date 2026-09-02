Путину на ВЭФ расскажут о проекте льготного инвестирования на Дальнем Востоке Путину на ВЭФ представят законопроект о льготных инвестициях на Дальнем Востоке

Москва2 сен Вести.На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президенту РФ Владимиру Путину представят законопроект о льготном инвестировании на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Год назад также на ВЭФ Путин поручил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике единый льготный режим для бизнеса.

[Президент] поручил предпринять следующий кардинальный шаг в развитии Дальнего Востока и Арктики, применить лучшие практики, опыт, наработанный за десять лет, и объединить все преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики в единую территорию опережающего развития. Территорию, которая была бы еще более удобной, понятной для инвесторов, а главное, уже не была бы архипелагом льготных зон. Чтобы любое место на Дальнем Востоке и в Арктике, где инвестор хочет реализовать инвестиционный проект, было бы автоматически льготным. Мы подготовили такой законопроект. Сегодня будем докладывать президенту его основные параметры, согласованные с Министерством финансов, и, что самое главное, с другими коллегами по правительству, проработанные со всеми регионами Дальнего Востока и Арктики рассказал Чекунков

Форум проходит с 1 по 4 сентября. По сообщению помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин выступит на ВЭФ с большой речью и затронет важные темы.

Накануне также стало известно, что на ВЭФ приехали гости из недружественных стран.