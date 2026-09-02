Чекунков: в Госдуму осенью внесут проект о единых льготах для ДФО и Арктики

Осенью в Думу внесут проект о единых льготах для ДФО и Арктики Чекунков: в Госдуму осенью внесут проект о единых льготах для ДФО и Арктики

Москва2 сен Вести.Законопроект о создании единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по развитию Дальнего Востока, которое прошло в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

К моменту формирования новой Государственной думы законопроект будет готов к внесению, чтобы, как вы поручали, с 1 января 2027 года единая ТОР (территория опережающего развития. – Прим. ред.) на Дальнем Востоке и в Арктике начала свое действие сказал Чекунков

Он также сообщил, что единая ТОР будет действовать на пространстве, превышающем 50% площади России. По словам главы Минвостокразвития, из-за масштаба проекта параметры законопроекта особенно тщательно прорабатывались совместно с Министерством финансов: оценивалось влияние каждого решения как на экономический рост, так и на бюджетную систему.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших, позитивных изменений по целому ряду ключевых параметров.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.