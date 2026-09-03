Путин, выступая на ВЭФ, высказался о развитии ДФО, поддержке семей и бизнеса

Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ: главные заявления президента Путин, выступая на ВЭФ, высказался о развитии ДФО, поддержке семей и бизнеса

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Глава государства рассказал о развитии Дальнего Востока и Арктики, новых мерах поддержки бизнеса и семей, состоянии российской экономики, Северном морском пути и применении беспилотных технологий.

О развитии Дальнего Востока

Путин заявил, что Дальний Восток России находится на подъеме. За последние 11 лет в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) было привлечено около 25 трлн рублей капитальных вложений. За тот же период ВВП Дальнего Востока вырос более чем в три раза.

Президент также обратил внимание на снижение безработицы и высокую экономическую активность в дальневосточных регионах.

Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме сказал Путин

С 1 января 2027 года на всей территории Дальнего Востока и Арктики начнет действовать единый преференциальный режим. По словам главы государства, вместо привязки льгот к отдельным территориям опережающего развития или особым зонам инвесторам будет доступно "меню льгот" в зависимости от вида деятельности.

Россия также продолжит развивать добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке и в Арктике. При этом Путин поручил увеличивать объем переработки сырья непосредственно в регионах.

Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте. Именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике подчеркнул президент

По его словам, это позволит формировать цепочки добавленной стоимости, создавать новые рабочие места и увеличивать доходы региональных и муниципальных бюджетов.

О бизнесе и инвестициях

Путин призвал продолжить создание удобных и предсказуемых условий для инвесторов на Дальнем Востоке и заявил, что хочет "дать пас" новому созыву Государственной думы, который будет избран в сентябре.

Президент рассчитывает на активную работу депутатов по улучшению делового климата. В частности, необходимо сохранить действующие льготы и выстроить законодательство таким образом, чтобы различные федеральные, региональные и отраслевые преференции не противоречили друг другу.

Глава государства также призвал последовательно снижать административную нагрузку на предпринимателей и не допускать "закручивания гаек" для бизнеса.

По словам Путина, нельзя одновременно предоставлять налоговые льготы и вводить дополнительные проверки, избыточный контроль и надзор.

Кроме того, с 1 октября российские регионы смогут в экспериментальном режиме активнее использовать маркетплейсы при государственных закупках. Школы, детские сады и колледжи получат возможность напрямую приобретать товары на отечественных онлайн-площадках.

О беспилотниках

Дальний Восток должен стать площадкой для испытания новых решений в сфере гражданских беспилотных технологий, заявил Путин.

По его словам, большие расстояния в регионе позволяют отрабатывать применение БПЛА в народном хозяйстве и совершенствовать регулирование этой сферы.

Россия и Китай также запускают специальный проект по отработке автономных перевозок гражданских грузов с помощью беспилотников. В нем примут участие Минтранс России, АО "ГЛОНАСС" и китайские партнеры.

Президент отметил, что уже сейчас необходимо формировать стандарты такой "низковысотной логистики". Старт совместному проекту был дан 3 сентября на полях ВЭФ.

О Северном морском пути и "Восток Ойл"

Навигация по Северному морскому пути должна стать круглогодичной, заявил Путин.

Для достижения этой цели Россия строит ледоколы и суда ледового класса, развивает сервисный и спасательный флот, увеличивает спутниковую группировку и модернизирует арктические порты.

В ближайшее время также планируется запустить магистральный нефтепровод к новому терминалу "Бухта Север" в рамках проекта "Восток Ойл" в Красноярском крае.

Арктические морские терминалы планируется интегрировать с железнодорожными и внутренними водными маршрутами. Это позволит постепенно подключать к ним грузопотоки из Центральной России, Урала и Сибири.

О поддержке семей и развитии городов

Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах.

Кроме того, к 2030 году в России необходимо разработать не менее двухсот мастер-планов развития территорий.

Президент отметил, что для реализации таких планов необходим прочный правовой фундамент. Соответствующий законопроект уже находится на завершающей стадии, его планируется принять до конца 2026 года.

При разработке мастер-планов необходимо учитывать мнение жителей и привлекать специалистов разных направлений. Для развития небольших городов, поселков и сел, где мастер-планы пока отсутствуют, Путин предложил использовать цифровые решения, в том числе технологии искусственного интеллекта.

Об экологии и встрече с тигром

Россия продолжит экологический проект "Арктика. Генеральная уборка", в рамках которого из региона вывозят старую технику, ликвидируют накопленные промышленные отходы и свалки.

Особое внимание власти продолжат уделять сохранению чувствительных экосистем, включая Байкал, Амур и Лену, а также защите редких животных.

Во время выступления Путин рассказал и о своей встрече с амурским тигром в Приморском крае.

На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной хвостиком машет, никуда не уходит поведал президент

По его словам, Россия продолжит уделять особое внимание сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких видов.

Об экономике и инфляции

Правительству России и Центральному банку пока удается проводить сбалансированную макроэкономическую политику, заявил Путин.

По выражению президента, кабмин и ЦБ проходят "между Сциллой и Харибдой". Государство старается действовать аккуратно, чтобы не перегружать финансовую систему и одновременно не допустить чрезмерного охлаждения экономики.

Путин отметил, что снижение инвестиций в последнее время связано в том числе с сознательной политикой властей и регулятора, направленной на борьбу с инфляцией. По его словам, угроза резкого роста цен существовала, однако сейчас инфляция в годовом выражении составляет 6,3%.

Цель достигается заявил глава государства

При этом Путин подчеркнул, что важно не допустить переохлаждения российской экономики.

Говоря о дефиците федерального бюджета, глава государства отметил, что речь должна идти не просто об экономии средств, а об их рациональном использовании.

Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты сказал Путин

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема ВЭФ-2026 - "Дальний Восток - развитие во благо людей".