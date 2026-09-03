Москва3 сен Вести.Экологический проект "Арктика. Генеральная уборка" продолжится. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Продолжится генеральная уборка Арктики, вывоз старой техники, всякого хлама, накопившегося за прошлое десятилетие, расчистка накопленных промышленных отходов и свалок рассказал глава государства

Российский лидер уточнил, что особое внимание будет уделено защите чувствительных экосистем, включая озеро Байкал, реки Амур и Лена. А также, с его слов, особое внимание будет уделено сохранению уникального природного богатства: речь идет об амурских тиграх, дальневосточных леопардах и других редких животных.

В рамках пленарного заседания Путин также заявил, в частности, что навигация по Северному морскому пути должна стать круглогодичной.