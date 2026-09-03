Путин рассказал, как повстречался с амурским тигром

Путин рассказал о встрече с тигром Путин рассказал, как повстречался с амурским тигром

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, как повстречал амурского тигра в Приморском крае.

По его словам, было очень любопытно посмотреть на все богатство здешних мест.

На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной хвостиком машет, никуда не уходит рассказал Путин

Глава государства подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание защите чувствительных экосистем, таких как Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных как уникального природного богатства региона и всей страны.

Ранее министр юстиции, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко заявил, что в России снизилось количество случаев браконьерства в отношении амурского тигра.