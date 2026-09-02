В РФ удалось снизить масштабы браконьерства в отношении амурского тигра

Чуйченко: число убитых браконьерами амурских тигров в РФ сократилось в 3 раза В РФ удалось снизить масштабы браконьерства в отношении амурского тигра

Москва2 сен Вести.В России снизилось количество случаев браконьерства в отношении амурского тигра. Об этом сообщил РИА Новости министр юстиции, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

Если говорить о цифрах, то браконьерство в отношении тигра снизилось. По оценкам специалистов, с уровня 50-70 особей в год до 10-20 отметил Чуйченко

По его словам, браконьерство – явление социальное, и искоренить его полностью сложно, однако минимизировать – вполне возможно.

Амурский тигр — один из самых крупных представителей семейства кошачьих. Единственный подвид тигра, который способен жить в снегу, при минусовых температурах. Хищник занесен в Международную Красную книгу.