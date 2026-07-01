Москва1 июл Вести.Люди, которые рассказывают, что при встрече с тигром смогли от него убежать, врут или заблуждаются, поскольку хищник развивает скорость до 80 км/ч, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора АНО "Центр "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Когда люди рассказывают, что убежали от тигра, это неправда. Нет таких людей в мире, которые могли бы бегать 100 метров с такой скоростью, тем более в зимней одежде и по лесу. Просто тигр не ставит себе задачи догонять и ловить человека отметил эксперт

По его словам, во время атаки тигр может развить скорость до 80 км/ч. При этом хищник в условиях тайги регулярно охотится на крупную добычу: можно сказать, что опыт погони у него огромный.