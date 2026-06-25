Москва25 июн Вести.Развитие экологического туризма способствует сохранению амурского тигра, поскольку дает дополнительное финансирование природоохранным организациям. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор АНО "Центр "Амурский тигр"" Сергей Арамилев.

Экологический туризм — это наиболее щадящая отрасль экономики для природы. Это направление позволяет насыщать денежными средствами те организации, которые непосредственно вовлечены в сохранение природных комплексов пояснил он

Арамилев добавил, что экотропы могут создаваться не только на особо охраняемых природных территориях, но и на других землях. Например, в охотничьих угодьях.

Средства, потраченные туристами во время таких поездок, идут не на частный бизнес, а на содержание заповедников и охрану природы. Экотуризм позволяет участвовать в сохранении природы даже тем, кто профессионально не связан с этой сферой.

По словам эксперта, развитие экологического образования, туризма и работа по предотвращению конфликтов между человеком и дикими животными в конечном счете способствуют сохранению экосистем и редких видов.