Проректор университета Кашмира рассказал о зеленой революции в Индии Эксперт Ганай рассказал об экологичном сельском хозяйстве в Кашмире

Москва4 авг Вести.В индийском штате Джамму и Кашмир разработан собственный экологичный подход в сфере обеспечения продовольствием, который не наносит вреда окружающей среде. Об этом ИС "Вести" рассказал проректор сельскохозяйственного университета Кашмира Назир Ахмад Ганай.

Он отметил, что Индии потребовалось полвека на то, чтобы пройти путь от серьезного продовольственного кризиса в 1960-х годах до полного самообеспечения продуктами питания.

Вспомните зеленую революцию, начавшуюся в 1960-х годах. Тогда Индия столкнулась с серьезным кризисом, а сегодня мы – страна, полностью обеспечивающая себя продовольствием. Конечно, есть и проблемы, связанные с состоянием окружающей среды и экосистем, включая загрязнение почвы и воды. Мы в Кашмире разработали свой подход, который не наносит вреда окружающей среде отметил Ганай

Кроме успехов в сельском хозяйстве, Кашмир становится все более популярным как туристическое направление – летом сюда едут спасаться от жары, а зимой – за снегом и горнолыжными трассами.