Моди – один из наиболее энергичных лидеров, которых видел свет

Лавров считает Моди одним из наиболее энергичных лидеров, которых видел свет Моди – один из наиболее энергичных лидеров, которых видел свет

Москва13 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия" заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди является одним из самых энергичных лидеров, которых видел свет.

Премьер-министр Нарендра Моди – один из наиболее энергичных лидеров, которых когда-либо видел свет сказал Лавров

По его словам, Моди не только обладает большой энергией, но и направляет ее на достижение ключевых целей, связанных с укреплением суверенитета Индии в различных сферах – экономике, обороне, культуре и сохранении цивилизационного наследия страны.

Также министр подчеркнул уникальность Индии как государства с богатейшим культурным наследием и отметил значение Евразии для мировой стабильности.