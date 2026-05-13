Лавров: РФ никогда не была замечена в невыполнении обязательств перед Индией

Москва13 мая Вести.Россия всегда выполняла свои обязательства перед Индией и другими странами в вопросах поставок энергетических ресурсов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT India.

Россия никогда не была замечена в том, что мы не выполняем свои обязательства перед Индией, перед кем бы то ни было еще в смысле поставки энергоресурсов сказал министр

Лавров отметил, что сейчас флагманским проектом России является АЭС "Куданкулам", которая "обеспечивает значительную часть потребностей". Страны сотрудничают в вопросе разработки новых энергоблоков для этой станции, однако Индии этого по-прежнему недостаточно, поэтому Москва продолжает поставки российских углеводородов, газа, нефти и угля

Но параллельно с атомной энергетикой, с углеводородами мы с индийскими друзьями работаем в сфере "зеленой энергетики". Учитывая мощь индийского роста, ничего лишним не будет. Считаю, что это мудрая политика - закладывать такой потенциал энергобезопасности, который будет надежным на долгие годы вперед добавил Лавров

Глава МИД подчеркнул, что Россия дорожит своей репутацией надежного поставщика и никогда не нарушает договоренностей.