Москва13 маяВести.Россия никогда не политизировала экономику и имеющиеся договоренности в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.
Так он прокомментировал требования США к другим странам отказаться от дешевых российских энергоносителей в пользу дорогих американских.
Министр подчеркнул, что Индия сохраняет договоренности по закупке российской нефти. Также Япония хоть и заявила, что будет поддерживать западных коллег в давлении на РФ, однако отказываться от нефти России тоже не собирается.
Ранее Лавров назвал действия Запада по давлению на покупателей российских энергоресурсов нечестной игрой.