Лавров: США не применяют к России логику "если не сделаешь, я тебя накажу"

Лавров: США в диалоге с Россией не угрожают ей наказанием Лавров: США не применяют к России логику "если не сделаешь, я тебя накажу"

Москва25 апр Вести.США в диалоге с Россией не следуют логике "если ты не сделаешь то, что я тебя прошу, я тебя накажу", хотя используют эту логику в отношении большинства других стран, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с руководителями российских НКО.

Понимание национальных интересов в Вашингтоне сводится к необходимости доминировать, что проявляется в стремлении взять под контроль значительную часть мировых энергоресурсов, отметил Лавров.

Логика американцев в отношениях с большинством государств, в диалоге с Россией я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу, такая, что, если ты не сделаешь то, что я тебя прошу, я тебя накажу. То есть я тебе ничего не обещаю, но ты мне должен дать то, что мне хочется. А не дашь – я тебя накажу заявил Лавров

Такая логика не ведет к балансу интересов, тем более, что это совсем нечестный разговор, уточнил министр.

Главный редактор, гендиректор "Независимой газеты" Константин Ремчуков заявил, что у России и США есть свои интересы, которые касаются не Украины, а двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить взаимодействие с США, но этому мешают незаконные санкции, наложенные Вашингтоном.