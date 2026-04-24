Ремчуков: РФ и США больше обсуждают двусторонние отношения, а не Украину

Основная тема переговоров РФ и США – двусторонние отношения Ремчуков: РФ и США больше обсуждают двусторонние отношения, а не Украину

Москва24 апр Вести.У РФ и США есть свои интересы, которые касаются не Украины, а двусторонних отношений. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он добавил, что РФ больше заинтересована в вопросах санкций и двусторонних отношений.

У нас с американцами свои интересы. Нас интересуют санкции. Нас интересуют двусторонние отношения. Нас интересует возможность оперировать на мировом рынке, завозя сюда все то, что нам нужно для модернизации производительных сил. Поэтому конфликт на Украине - это одна часть переговоров. Другая часть, более существенная для нас - это двусторонние отношения рассказал Ремчуков

Ранее Ремчуков заявил, что выход США из НАТО может не быть оформлен официально. Американцы могут прекратить поставки разведданных, а также свернуть свое участие в учениях.