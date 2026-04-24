Ремчуков заявил, что Украина может сама попросить США о переговорах по конфликту Ремчуков: Украина попросит США о переговорах, когда успехи ВС РФ станут заметнее

Москва24 апр Вести.Украина сама попросит США о переговорах, когда успехи вооруженных сил РФ станут заметнее. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, сейчас всем кажется, что ситуацию нужно потянуть и подождать возможного поражения президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах.

Если успехи российских войск на земле станут заметными в ближайшие два-три месяца, то украинцы сами попросят американцев вписаться более энергично в то, чтобы мирные переговоры шли предметно … У европейцев тоже очень много фантазий в голове, что основу этих самостоятельных вооруженных сил Европы после охлаждения отношений с Соединенными Штатами, человеческую силу составит 800 000 хорошо обученных вооруженных украинцев, а уже Франция обеспечит ядерный зонтик, немцы будут всю технику там модернизировать … Поэтому им кажется, что давайте в этой парадигме пока еще поживем. Но если ситуация быстро меняется, тем более что многие сейчас элементы поставок, которые должны были идти из Соединенных Штатов на Украину, они пойдут на Ближний Восток. Это реальность на Земле называется сказал Ремчуков

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что хамским поведением в отношении Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский пытается встроиться в команду глобалистов.