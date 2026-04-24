Москва24 апр Вести.Хамским поведением в отношении президента США Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский пытается встроиться в команду глобалистов. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Пока США заняты ситуацией в Иране, влияние Британии на Украину стало доминирующим. В частности, на это указывает внезапный приезд принца Гарри на форум по безопасности в Киеве. В сложившийся ситуации Зеленский постепенно меняет свою риторику.

"Что касается хамства [в адрес Трампа] Зеленского, не надо это воспринимать за хамство. На самом деле это присяга верности Зеленского глобалистам. Вот то, что он сейчас демонстрирует в адрес Трампа, в адрес его команды, - это он присягает на верность … Кстати, тут надо тоже пояснить одну очень важную вещь, а то мы так все время говорим, там антиглобалисты - это какие-то такие мифические люди, да? Это на самом деле представители транснациональных корпораций, которые хотят править миром. А глобалисты - это как раз эти самые люди, которые на полном серьезе считают, что вообще-то границы государств, их политический суверенитет - это не имеет значения сказал Килинкаров



Не нужно удивляться, что в результате действий глобалистов "какая-то страна" исчезнет с карты, отметил он.

Так решили те, кто считает, что они правят миром. Есть очень ограниченное количество людей, которые пытаются всячески этому процессу сопротивляться, представляя свои национальные государства. Да, не у всех, и не везде это получается, ну, скажем так, побеждать этот каток, который катится по всему миру, тем не менее такие люди есть добавил Килинкаров

Европейские элиты также готовы рисковать жизнями своих военных ради продолжения российско-украинского конфликта, заявил он.